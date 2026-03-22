A Bergamo la sblocca Zappacosta: al 37' Atalanta meritatamente in vantaggio sull'Hellas Verona
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Arriva al 37' del primo tempo il gol che sblocca la gara di Bergamo tra Atalanta ed Hellas Verona. A passare in vantaggio sono i padroni di casa: decisivo il secondo gol in campionato di Davide Zappacosta. Sull'ennesima azione dell'Atalanta in proiezione offensiva, la palla finisce sui piedi dell'esterno nerazzurro al limite dell'area, il cui sinistro si infila alla destra di Montipò.
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