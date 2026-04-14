Ademola mia! Lookman cambia ancora il risultato al Metropolitano, 1-2 Atletico col Barça
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Al 31' cambia ancora il risultato parziale al Metropolitano, con al momento l'Atletico Madrid che torna avanti nel doppio confronto con il Barcellona, grazie al gol segnato da Ademola Lookman che dimezza lo svantaggio del match di stasera per i Colchoneros, e li riporta virtualmente agli ottavi.
Bella ripartenza dei biancorossi, con Llorente che sfonda a sinistra e offre una palla al bacio al centro per l'accorrente Lookman, che da due passi batte Garcia.
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