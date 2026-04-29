Di Canio: "Lookman impreciso? Un bel giocatore, ma non un grande giocatore"

Ai microfoni di Sky Sport Paolo Di Canio ha commentato la sfida di Champions League fra Atletico Madrid e Arsenal, gara terminata 1-1 dopo lo show di ieri fra PSG e Bayern Monaco. L'analisi di Di Canio si concentra soprattutto su Ademola Lookman:

"Giocando così quasi da centrocampista non ha agilità davanti, ma questo fa parte della statura del giocatore che sei. Lookman è un bel giocatore ma non un grande giocatore. Parlo di aspetto fisico, freschezza, polmoni, lucidità… Magari se ci fosse arrivato più lucido avrebbe segnato 2-3 gol come in finale di Europa League, ma per giocare in questa squadra deve correre come gli ha detto Simeone, sennò sta fuori nell'Atletico".