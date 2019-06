© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ha sempre fatto vedere ottime cose ma a Firenze, non avendo mai la fiducia del mister, non è mai riuscito ad imporsi. Ad Empoli però è stato diverso". A parlare così è l'agente di Bartlomiej Dragowski, Mariusz Kulesza, che ai microfoni di Firenzeviola.it ha commentato presente e futuro del portiere di proprietà della Fiorentina.

Il futuro del portiere polacco, quindi, sarà ancora in maglia viola? "Non so quante squadre al mondo possiedono dei portieri così giovani e forti come lo sono Dragowski e Lafont. È impensabile che due giocatori così bravi giochino nello stesso club. Per questo credo che con ogni probabilità Bart lascerà Firenze e la Fiorentina. Un altro prestito però non avrebbe senso per lui. Non so se andrà all'estero o se rimarrà in Italia. Ho ricevuto molte offerte per lui da vari club", ha concluso a Firenzeviola.it.