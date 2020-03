Ag. Luis Alberto: "Con la Lazio c'è sintonia, stiamo trattando il rinnovo"

Álvaro Torres, agente di Luis Alberto, ha parlato a Marca delle trattative per il rinnovo del trequartista spagnolo: "L'anno scorso è stato uno dei migliori della Serie A italiana e in questa stagione è stato il migliore, secondo quanto sostengono i club italiani e spagnoli. Siamo in perfetta sintonia, parliamo con la Lazio per raggiungere un accordo per il suo rinnovo".