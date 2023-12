Ag. Meret: "Rinnovo col Napoli possibile. Altrimenti si parlerà di mercato a fine stagione"

A margine della sua intervista a Sky Sport sul Decreto Crescita e la cancellazione degli sgravi fiscali per i club di Serie A in merito all'acquisto di calciatori dall'estero, l'agente Federico Pastorello ha parlato anche della situazione di Alex Meret col Napoli e dei discorsi per il rinnovo del contratto del portiere dello Scudetto:

l dialogo col Napoli per il rinnovo con Meret?

"Il dialogo col Napoli è aperto, disteso. Abbiamo avuto momenti di tensione quando abbiamo rinnovato l'estate scorsa, oggi Alex ha un contratto con un'opzione in mano al Napoli per estendere fino al 2025. Dovremo trovarci verso la fine della stagione per decidere come approcciare il mercato, immagino che ci sarà un rinnovo o una partenza. Lato calciatore posso dire che lui è felice di essere a Napoli, nonostante l'annata difficile in cui a volte è stato eccessivamente criticato. Lui però ha una corazza forte, la sua voglia di restare a Napoli e di vincere a Napoli è intatta. Non escludo comunque niente, ma credo si possa andare verso un rinnovo".