L'agente di Inzaghi: "Se ti offrono di essere l'allenatore più pagato al mondo non puoi fregartene..."

Cosa farà Simone Inzaghi a fine stagione? L’ex allenatore dell’Inter, attualmente alla guida dell’Al-Hilal, è primo in classifica nel massimo campionato saudita, ma è anche all’ultimo anno di contratto con la formazione di Riyadh.

Nell’intervista rilasciata a TMW, del suo futuro ha parlato il suo agente, Federico Pastorello: “Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.

Domani alle 7.00 l’intervista integrale di Pastorello a TMW