Esclusiva TMW
L'agente di Inzaghi: "Se ti offrono di essere l'allenatore più pagato al mondo non puoi fregartene..."Esclusiva TMW
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Ivan Cardia
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ieri alle 23:45Serie A
autore Ivan Cardia
14.10.2026 23:45Serie A
Federico Pastorello, procuratore storicamente vicino all'ex tecnico dell'Inter, ha parlato della possibilità di un ritorno in Europa: "A fine anno si vedrà"
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Cosa farà Simone Inzaghi a fine stagione? L’ex allenatore dell’Inter, attualmente alla guida dell’Al-Hilal, è primo in classifica nel massimo campionato saudita, ma è anche all’ultimo anno di contratto con la formazione di Riyadh.
Nell’intervista rilasciata a TMW, del suo futuro ha parlato il suo agente, Federico Pastorello: “Intanto conoscere una nuova cultura e un nuovo calcio ti arricchisce sempre, senza dimenticare l’aspetto economico. Se un’offerta ti porta a essere l’allenatore più pagato al mondo non è che puoi fregartene… Il suo contratto è in scadenza, l’obiettivo è portare a casa più trofei possibili e poi a fine anno si prenderanno le decisioni”.
Domani alle 7.00 l’intervista integrale di Pastorello a TMW
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