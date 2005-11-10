Ahi, ahi Bastoni: espulso sullo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk, lascia l'Inter in dieci

Clamoroso al Meazza, dove l'Inter rimane in dieci uomini dal minuto 69 per via dell'espulsione rimediata da Alessandro Bastoni. Già ammonito, il difensore nerazzurro è stato punito dall'arbitro, il tedesco Osmers, per un atterramento ai danni di Otcheretko.

Il commento live di Calvarese

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, in cabina di commento di Prime Video come moviolista, ha detto a caldo: "Tecnicamente l'arbitro ha tentennato negli ultimi minuti, non mi sta convincendo molto. Bastoni però effettivamente lo spinge giù, è doppio giallo".

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