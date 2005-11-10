L'Inter dovrà fare a meno per qualche settimana di Alessandro Bastoni, col difensore che si è infortunato durante la gara di Champions League vinta contro lo Stoccarda. Un contrattempo importante per Cristian Chivu, visto il momento particolarmente denso di impegni fra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. In mattinata Bastoni si è sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato un problema muscolare al quadricipite, come spiega il comunicato ufficiale.

"Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra". Un infortunio muscolare che, pur senza specifiche, porterà il difensore a restare ai box per circa 3 settimane, col focus che sarà così orientato verso il tentativo di recupero per la Supercoppa Italiana contro la Lazio in programma il 22 dicembre. Nel mezzo le partite con Genoa, Frosinone, Torino e Lecce, la Coppa Italia ancora col Genoa e la gara di Champions League col Borussia Dortmund.

Le partite che salterà Bastoni

Inter-Genoa, 28 novembre (Serie A)

Inter-Genoa, 1 dicembre (Coppa Italia)

Frosinone-Inter, 5 dicembre (Serie A)

Borussia Dortmund-Inter, 9 dicembre (Champions League)

Inter-Torino, 13 dicembre (Serie A)

Lecce-Inter, 18 dicembre (Serie A)

Inter-Lazio, 22 dicembre (Supercoppa Italiana)