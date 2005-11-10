Inter, Bastoni ai box: l'esito degli esami e i tempi di recupero dopo l'infortunio
Problemi in difesa per Cristian Chivu, a due giorni dalla sfida di campionato con il Genoa. L’Inter ha infatti comunicato l’esito degli accertamenti ai quali si è sottoposto questa mattina Alessandro Bastoni: gli esami clinici e strumentali, effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra.
La società nerazzurra non ha, come sempre, fornito indicazioni sui tempi di recupero del difensore, le cui condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, anche in considerazione dei numerosi impegni che attendono l’Inter da qui alla fine dell’anno.
Circa tre settimane di stop
Secondo quanto raccolto, il difensore della Nazionale dovrebbe rientrare tra circa 3 settimane. La data cerchiata in rosso potrebbe essere quella della Supercoppa, il 22 dicembre con la Lazio a Milano, anche se non è da escludere che possa rientrare qualche giorno prima.