All’Inter manca l’Akanji dello scudetto: titolare fisso, ma quante incertezze

Era diventato in pochi mesi uno dei difensori più affidabili dell’Inter. Arrivato dal Manchester City nell’estate del 2025, Manuel Akanji aveva dato a Cristian Chivu esperienza, duttilità e sicurezza nella gestione del pallone, contribuendo alla conquista di scudetto e Coppa Italia. Il suo secondo anno nerazzurro è cominciato con lo stesso posto nelle gerarchie, ma con prestazioni meno convincenti. Sempre titolare nelle prime cinque giornate, lo svizzero ha commesso errori poco abituali rispetto alla continuità mostrata nella passata stagione.

Da Varela al Cagliari, le prime sbavature

Il debutto con il Monza aveva già offerto un esempio: sul gol del momentaneo pareggio, Akanji si è fatto girare da Varela, concedendogli lo spazio per concludere. Una disattenzione individuale dentro una partita poi vinta largamente dall’Inter. Con il Cagliari sono arrivati altri interventi imprecisi e la sostituzione nella ripresa, quando Cristian Chivu ha inserito John Stones. Anche nella vittoria con l’Udinese, il confronto con la fisicità di Davis lo ha messo in difficoltà, soprattutto nell’avvio. Episodi diversi, che descrivono un rendimento inferiore a quello atteso da un riferimento della difesa. Le incertezze del reparto hanno responsabilità distribuite e Akanji continua a essere molto utilizzato, ma finora ha garantito meno attenzione nelle marcature e meno pulizia negli interventi. L’arrivo di John Stones offre inoltre a Chivu un’alternativa di esperienza, già impiegata al suo posto nelle prime due giornate. Per lo svizzero, il confronto con la scorsa stagione riguarda soprattutto l’affidabilità nelle singole situazioni difensive.

Come ha iniziato Akanji con l’Inter in Serie A

Presenze: 5

Minuti: 413

Gol: 0

Assist: 0