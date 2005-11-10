Il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha parlato a Sky Sport prima dell'inizio della partita contro il Genoa a San Siro, valida per la tredicesima giornata di campionato. Queste le sue parole: "È importante trovare continuità, una partita dopo l'altra, ridurre al minimo gli errori in fase difensiva che abbiamo commesso in un paio di partite e mettere in campo quello che sappiamo fare in fase offensiva. Abbiamo fatto bene da questo punto di vista, perché abbiamo sempre fatto gol, ma dobbiamo difendere meglio. Dobbiamo concentrarci maggiormente su questo".

Si sente sempre meglio partita dopo partita? Sta smaltendo la fatica accumulata in estate con il Mondiale?

"Mi sento bene, è chiaro che sono tante partite e quindi non è facile a livello fisico, ma mi sento bene. Penso di averlo fatto vedere nelle ultime partite e spero di farlo vedere anche questa sera. Però è chiaro che serve tutta la squadra, non gioco da solo. Io cerco di dare il meglio e di aiutare la squadra".