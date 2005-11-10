"Abbiamo cercato di tenere duro e poi avere il controllo della partita. Nel primo tempo abbiamo avuto buone chance, poi il rigore ci ha aiutato per arrivare ad una vittoria importantissima". Parla così Manuel Akanji, difensore dell'Inter, a Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Chivu in Champions League contro lo Stoccarda.

A Inter TV, inoltre, il difensore svizzero ha parlato anche del prodigioso intervento nel finale di partita: "Il mio salvataggio? Ho visto la palla, ho capito che potevano segnare e ho cercato di intercettare. Sono contento di aver salvato il risultato".