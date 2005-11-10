Dal 4-4 al 2-0, che Inter sarà oggi? Akanji: "Per vincere riduciamo al minimo gli errori"
Daniele Najjar
L'Inter torna in campo per affrontare il Genoa, i cerca di certezze dopo le disattenzioni che sono costate punti nelle ultime gare giocate, come nel rocambolesco 4-4 rimediato contro l'Atalanta, anche se seguito dal 2-0 allo Stoccarda con una versione dei nerazzurri decisamente più concentrata. Prima del fischio d'inizio della sfida di San Siro, che chiuderà il sabato della tredicesima giornata di Serie A, Manuel Akanji ha parlato ai microfoni di Inter TV.
Le parole di Manuel Akanji prima di Inter-Genoa
Queste le parole del difensore centrale svizzero a Inter TV: "Come squadra arriviamo bene a questa partita con il Genoa, stiamo bene. Oggi credo che dovremo giocare il nostro gioco, ridurre al minimo i nostri errori, concentrati su quello che dobbiamo fare sia davanti che in difesa, così possiamo vincere