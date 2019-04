Allegri studia la carta Cancelo per Cagliari: "Dipende da dove giocherà"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'atteggiamento tattico della Juventus a Cagliari dipenderà dalla posizione in campo di Cancelo. Così Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa della vigilia, valutando l'ipotesi di una difesa a tre: "Dipende da come farò giocare Cancelo, se giocherà in difesa e come attaccante. Fisicamente stiamo bene, a Cagliari bisognerà essere mentalmente bene per fare la giusta partita".