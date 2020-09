Alvaro Morata si riprende la Juve: dall’affetto dei tifosi alla prima giornata torinese

La Juventus ha rotto gli indugi e Andrea Pirlo ha finalmente a disposizione l’attaccante che va a rinforzare il reparto offensivo dopo l’uscita di Gonzalo Higuain. Álvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Annuncio arrivato ieri sera poco prima delle 23: prestito di 10 milioni di euro, rinnovabile la stagione successiva alla stessa cifra, con diritto di riscatto a 45 milioni di euro nell’estate del 2021, 35 nel 2022.

MORATADAY - All’ombre della Mole Antonelliana sono state 24 ore ad alta intensità per il centravanti spagnolo. Dallo sbarco all’aeroporto di Caselle, alla prima cena torinese, accompagnato dalla famiglia, da alcuni amici proprietari di un noto locale ha potuto riassaporare l’aria di casa. Alle 9:35 l’arrivo al J|Medical per le visite di rito e, cinque ore più tardi, lo spostamento in sede per l’incontro con la dirigenza juventina alla Continassa e la firma sul contratto che lo lega a Madama.

L’AFFETTO DEI TIFOSI - Già una quindicina di sostenitori aveva accolto a tarda notte Álvaro Morata all’aeroporto di Caselle all’arrivo da Madrid. Ieri c’è stato spazio anche per altri tifosi, sin da prima mattina, che hanno atteso lo spagnolo all’esterno della struttura adiacente all’Allianz Stadium dimostrandogli l’affetto che la piazza riversa sul giocatore ex Real Madrid e Chelsea che a Torino ha lasciato, evidentemente, un buon ricordo. Caccia a selfie e autografi, primi cori tra cui il consueto “Portaci la Champions” tanto caro alla tifoseria bianconera.

MIRINO SULLA ROMA - Morata adesso punta la convocazione per la sfida in programma domenica sera allo stadio Olimpico contro la Roma di Dzeko. Avversario proprio il bosniaco che fino a pochi giorni sembrava aver fatto l’allungo decisivo per la maglia numero 9 bianconero. Dzeko ha chiuso l’ultima curva davanti ma ha subìto il sorpasso sul lungo rettilineo che portava al traguardo: lì è transitato prima Morata che si è preso il posto nello scacchiere dell’ex compagno, ora allenatore, Andrea Pirlo.