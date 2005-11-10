D'Ambrosio: "Bastoni è stato criticato anche ingiustamente. Anche Barella riceve troppi attacchi"

Danilo D'Ambrosio ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex difensore dell'Inter oggi lavora nel settore giovanile, seguendo i ragazzi fino alla Primavera assieme all'area "educational". Nel corso del suo intervento tra i vari argomenti toccati c'è anche quello relativo ad Alessandro Bastoni, che sembra aver superato il periodo nero partito con la famigerata simulazione in Inter-Juventus e che ha avuto il suo culmine nella notte di Zenica che ci è costata il terzo Mondiale consecutivo:

"Ale è stato criticato, anche ingiustamente. La sua forza è stata rialzarsi e credere nel proprio valore: tanti altri sarebbero caduti. È un patrimonio dell'Inter e della Nazionale, nessuno dovrebbe dimenticarlo. Anche Barella riceve troppi attacchi al primo errore, ma ha capito di essere un leader. Dà l'esempio con i fatti. Per la maglia, i compagni e l'Inter dà l'anima".