Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 12ª giornata
Luca Di Leonardo
Venerdì alle 20:45 ci sarà l'anticipo della 13ª giornata tra Venezia e Bologna.
Analizziamo i casi più importanti tra assenze e recuperi in vista della prossima giornata al fantacalcio.
Nell'Atalanta mancherà Carnesecchi con la seconda presenza per Sportiello in campionato.
Da valutare in casa Fiorentina Viery: al suo posto dovrebbe giocare Ranieri.
Nell'inter Bastoni, costretto al cambio nella gara di ieri sera in Champions League, salterà la sfida contro il Genoa,
In casa Juventus si spera nel recupero, almeno per la panchina, per Kalulu e Nico Gonzalez.
In casa Lazio in gruppo Zaccagni che potrebbe anche partire titolare nella sfida contro il Torino.
Nel Milan Modric e Pavlovic in forte dubbio per la sfida di Cagliari.
Nuovo infortunio per Rensch nella Roma che lo terrà fuori altre 3 partite.
Nel Torino out Ismajli e dubbio Belghali per la sfida contro la Lazio.
Davis salterà la sfida tra Udinese e Fiorentina.