Amorim: "Athekame? Bene con Fonseca, vedremo in futuro. Camarda giocherà di più"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha parlato della situazione della rosa in vista del mercato di gennaio:

Che cosa ha visto in queste prime 5 partite che l'ha portata a optare per la difesa a 4? Zachary non potrebbe essere un ritorno a gennaio? E con l'italiano?

"Sarebbe facile per me parlare italiano se fossi un altro dipendente del Milan, ma quello che dico è molto importante. Chiedo scusa, mi spiace, ma so che dopo le partite, nel post, devo parlare con Mister Capello. So che sarebbe meglio se parlassi italiano, ma so che devo ragionare e anche parlare, e quindi non posso pensare che quello che dico possa in qualche modo crearmi dei problemi o essere strumentalizzato. È importante che mi senti a mio agio, perché fa parte del mio lavoro. Difesa a 4? Cosa ho visto nelle ultime partite è stata maggiore mobilità. Cosa ho visto è che queste posizioni e questa libertà permette alla mia squadra di giocare meglio. Si è visto contro il Benfica che abbiamo avuto più possesso palla, però c'è stata una mancanza di mobilità. Era doveroso fare questo cambiamento, non per giocare meglio ma diversamente. Non so se si proseguirà con questo assetto ma è uno strumento che ci permette di vincere. Athekame? Lo stiamo seguendo, così come gli altri prestiti. A inizio stagione lo vedevo più come un Moreira. Non so se la situazione cambierà. Il calcio è così. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro".

Camarda finora ha giocato appena 8': pensa di dargli più spazio già questa settimana? Questi mesi saranno importanti per capire se si potrà fare affidamento su Camarda?

"Sui nuovi giocatori potete chiedere a Cardinale, che è lì dietro di voi (ride, ndr). Il mio unico focus è sulle partite che abbiamo da disputare, tantissime, quindi dicembre non esiste per me adesso. Camarda giocherà di più. Siamo reduci da una situazione dove avevamo meno partite da disputare e più tempo per riposare. Camarda sta imparando tanto, ma è pronto. Giocherà più minuti rispetto a quelli che ha giocato fino a questo momento. Non so cosa succederà da qui a dicembre, voglio solo vincere tante partite possibili. Questo è il mio focus. Possiamo vedere anche dalle esperienze delle Nazionali che ruotano tanto, quindi è impossibile andare avanti con gli stessi 11 per tutte le partite. L'ho detto fin dal primo giorno: mi aspetto tanto da lui e dimostrerà il suo valore".