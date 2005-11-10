Neanche quest'oggi Francesco Camarda sarà della causa per la quinta partita del maxi-girone di Europa League cui è atteso il Milan, in campo alle ore 18:45 sul rettangolo di gioco dell'Olympiacos, ad Atene. Stavolta non c'entrano scelte tecniche di Amorim, bensì un infortunio che lo ha costretto a rimanere fuori, al pari di tanti altri compagni.

Amorim non ha tenuto fede alla parola

Anche nel 5-1 rifilato al Frosinone, d'altronde, Camarda è rimasto tutto il tempo seduto in panchina ad osservare i compagni. Amorim ha fornito una spiegazione nel post-partita più immediato, spiegando che non era una situazione da attaccante d'area come il classe 2008, ma più da una punta rapida come può essere Cisse. Sia quel che sia, agli occhi del giovane centravanti e di chi lo rappresenta sono arrivati messaggi chiari e ripetuti: nonostante ci avesse messo la faccia, Amorim ha deciso di non poter tenere fede alle promesse fatte in sede di mercato estivo.

Va alla ricerca di un prestito a gennaio

A testimoniare lo smarrimento di Camarda vengono in soccorso anche i dati. In questa stagione l'attaccante 18enne è sceso in campo in 6 partite, iniziando però in appena una circostanza tra i titolari, rimanendo in campo un'ora nel rotondo poker del Diavolo a Salisburgo, seconda gara di questa Europa League. In tutto, appena 119 minuti a sua disposizione per lasciare il segno in questi primi tre mesi di stagione che suonano più netti di qualsiasi parola. Tanto che si sta già cercando una nuova sistemazione per gennaio, che sia questa in Italia o all'estero. A base prestito.