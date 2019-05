Ancelotti riparte da Di Lorenzo. Napoli, l'ufficialità attesa a breve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

É il giorno dell'arrivo di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Un affare già definito con l'Empoli sulla base economica di 10 milioni di euro e l'annuncio è in dirittura d'arrivo, come scritto già ieri sera su queste colonne. Un nuovo terzino per la formazione di Carlo Ancelotti, lo aveva anticipato Aurelio De Laurentiis a fine campionato parlando apertamente di rinforzi sulle corsie e sul fronte offensivo.

Quagliarella per l'attacco del Napoli. Sembra essere il capocannoniere della Serie A il rinforzo ideale per gli azzurri, per dare maggiori soluzioni ad Ancelotti ma anche per aumentare il numero di potenziali gol presenti nella rosa. Callejon e Mertens sono in odore di rinnovo, Milik è stato confermato per la prossima stagione così come Insigne che resta però al centro di tante voci di mercato. L'ex Juventus e Torino, dunque, al momento sembra la giusta integrazione al reparto offensivo.

Non solo affari in entrata. L'arrivo di Di Lorenzo spinge il Napoli a salutare probabilmente un terzino destro. L'indiziato numero uno è Elseid Hysaj, in azzurro dal 2015 su indicazione di Maurizio Sarri e assistito - come Di Lorenzo - dell'agente Mario Giuffredi che a questo punto non ha interesse a mettere in concorrenza due suoi calciatori. L'albanese non è riuscito a confermarsi ad altissimi livelli con Ancelotti, finendo così sulla lista dei cedibili. Da chiarire la posizione di Malcuit, la cui cessione dopo una stagione non è da escludere. Molto, in questo senso, dipenderà dalle intenzioni del club partenopeo.