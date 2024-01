Anche Costacurta si inchina al nuovo Theo: "È tornato veramente, da centrale si è riposato"

Alessandro Billy Costacurta, nel post partita di Milan-Roma a Sky Calcio Club, ha commentato così la prestazione dei rossoneri contro la Roma: “Credo che Theo Hernandez sia tornato veramente. Da centrale ha trovato nuovi stimoli? Credo che l’abbia fatto riposare, so la differenza tra giocare terzino e centrale (ride, ndr). Capisco la differenza.

C’è stato anche un grande Giroud. I due difensori centrali si sono trovati bene. Poi però c’è l’errore che il capitano del Milan non può fare sul rigore di Paredes, non può riaprire così la partita”, l'analisi dell'ex difensore rossonero.

Le pagelle del Milan di TMW

Maignan 7 - Salva due volte su Celik nel primo tempo, non riesce a vincere il duello dal dischetto con Pellegrini. Dà sicurezza nei momenti più difficili, fondamentale sul capitano giallorosso con il punteggio ancora in bilico.

Calabria 5,5 - Interessante il duello con Spinazzola, tiene botta ma macchia la sua prestazione con il fallo da rigore su Pellegrini, ingenuo e in ritardo.

Kjaer 6,5 - Primo tempo senza sbavature, nella ripresa è l'uomo in più nell'area avversaria: prima manca di un soffio l'appuntamento con il gol, poi offre a Giroud un cioccolatino solo da scartare.

Gabbia 6 - È lui a marcare quasi a uomo Lukaku. Per 45' il belga non vede un pallone, poi fa valere la fisicità e mette a dura prova il centrale rossonero.

Hernandez 7 - Torna nella sua posizione, non è al meglio ma si fa sentire. Tante galoppate e un palo su un tiro-cross audace. Poi la giocata che spegne le velleità giallorosse, una sassata micidiale e imprendibile per il povero Svilar. Dall'89' Jimenez s.v..

Loftus-Cheek 5,5 Non è a suo agio nella veste di raccordo tra centrocampo e attacco. Qualche buona giocata ma altra prova sottotono.

Adli 7 - Alla ventunesima presenza in maglia rossonera trova il primo gol. Un premio alla sua perseveranza: non si è mai abbattuto e ha aspettato pazientemente che arrivasse il suo momento. Dall'89' Zeroli s.v..

Reijnders 6,5 - L'assist con il quale libera al tiro Adli è solo una delle tante giocate pregevoli dell'olandese, sempre l'uomo giusto al posto giusto.

Pulisic 6 - Prima della partita ha ricevuto il premio di miglior giocatore del mese di dicembre e ha voglia di festeggiarlo al meglio. Ci prova più volte. Dal 78' Musah 6 - Ottimo ingresso, vola sulla fascia e nel finale sfiora il gol con uno slalom speciale che si infrange sul palo.

Giroud 7 - Lotta contro i difensori giallorossi, che non gli concedono molto nella prima frazione. Utile nelle sponde e quando apre spazi per i compagni di squadra, letale in area alla prima occasione. In doppia cifra in campionato ancora una volta, chiude anche con un pregevole assist.

Leao 6 - Primo tempo svogliato, nella ripresa prova a cambiare marcia e si fa notare anche per alcune pregevoli coperture difensive. Dal 78' Okafor s.v..

Stefano Pioli 6,5 - Per qualche minuto rivede i fantasmi di un anno fa, quando la Roma rimontò due reti in pieno recupero. Il Milan però supera il momento difficile e vince con pieno merito, consolidando il terzo posto e dimenticando, per una notte, la delusione dell'eliminazione in Coppa Italia. Ringrazia i francesi: i tre marcatori e il portiere sono i migliori. Le scelte nella ripresa portano i frutti sperati, a differenza di quanto accaduto contro l'Atalanta.