Era appena rientrato, Alisson Santos si deve fermare di nuovo. La nota medica del Napoli

Brutte notizie per il Napoli, che nella selva di infortuni con cui deve fare già i conti è costretto a dover rinunciare per un po' anche all'esterno Alisson Santos.

Il report ufficiale dei campani

Questo è quanto fa sapere il club azzurro tramite i propri canali ufficiali di comunicazione: "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".

Almeno un altro mese ai box

Si tratta quindi di una ricaduta rispetto al precedente infortunio rimediato dal 24enne brasiliano, che si era fermato per una quarantina di giorni e per il quale è rientrato proprio domenica a Venezia. In base a quanto comunicato, dovrebbe esserci un nuovo stop quantificabile tra uno e due mesi. Già ieri il suo allenatore Allegri aveva espresso preoccupazioni: "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".