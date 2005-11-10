Tegola Alisson Santos per il Napoli, Allegri: "Sembra che si sia fatto abbastanza male..."
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:23Serie A
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17.10.2026 21:23Serie A
Il tecnico azzurro ha ricostruito in conferenza l'infortunio dell'attaccante ex Sporting: "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro".
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Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta col Venezia per 1-0, ha risposto anche a una domanda sul problema fisico accusato nel finale dal subentrato Alisson Santos. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli.
La risposta di Allegri sull'infortunio di Alisson Santos
"Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, era da 8 giorni che si allenava con la squadra, non ho la sfera di cristallo. Sembra che si sia fatto abbastanza male, vediamo".
La pagella di Alisson Santos su TMW
Dal 55’ Alisson 6 - Alza il ritmo dei suoi con i suoi dribbling e i suoi palloni in profondità per Hojlund. Al momento il Napoli non sembra poter fare a meno di un giocatore come lui.
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