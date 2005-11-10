Aquilani ricorda il suo passato allo Sporting: "Sì, ma domani Amorim lo saluto in italiano"

Mister Alberto Aquilani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, ha risposto anche a una domanda sul suo passato comune con Ruben Amorim allo Sporting. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo sull'ex calciatore del Benfica e poi allenatore proprio dei biancoverdi.

Il ricordo di Aquilani sulla sua avventura allo Sporting

Lei con Amorim ha in comune un passato allo Sporting in Portogallo. Cosa ricorda di quell’esperienza con Jorge Jesus? Saluterà il mister del Milan in portoghese?

"Lo saluto in italiano, non mi ricordo più il portoghese (ride, ndr). Ho fatto solo una stagione in Portogallo. Abbiamo condiviso la conoscenza di Jorge Jesus, un allenatore che mi ha stimolato molto, mi ha aperto delle curiosità e delle novità che mi hanno stimolato ed è stato un percorso molto importante. Amorim ha fatto la storia lì, ha vinto lì dopo tanti anni, ha fatto delle stagioni ad altissimo livello, ha la mia stima".