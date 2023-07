Arthur ad un passo dalla Fiorentina. Ultimi dettagli sistemati, fumata bianca possibile in poche ore

Fiorentina e Juventus, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, sono oramai d'accordo praticamente su tutto per quel che riguarda il trasferimento di Arthur in viola. Il brasiliano ha esteso il proprio contratto coi bianconeri fino al 2026, passaggio propedeutico al trasferimento in riva all'Arno.

Ieri contatto Giuntoli-Barone

Nelle scorse ore Giuntoli e Barone hanno avuto un confronto a distanza nel quale è stato trovato l'accordo quasi su tutti i punti: la Juventus si accollerà la parte più consistente dell'ingaggio, con la Fiorentina che riconoscerà al brasiliano 2 milioni di euro di parte fissa più consistenti bonus. L'operazione si chiuderà fra oggi e domani e vedrà la società di Commisso pagare 3 milioni per il prestito oneroso più 20 per il diritto di riscatto.