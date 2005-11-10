Juventus-Arthur, è finita: si va verso la risoluzione del contratto con il brasiliano

Il regista è arrivato nel 2020 dal Barcellona per 80 milioni di euro, poi una lunga sequela di prestiti sfortunati. L'addio è vicino

L’avventura di Arthur alla Juventus sembra ormai prossima a volgere al termine. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il centrocampista brasiliano viaggia verso la risoluzione del contratto che lo lega, attualmente fino al 30 giugno 2027, alla Vecchia Signora.

Arrivato nel 2020 dal Barcellona per circa 80 milioni di euro - nell’ambito dell’affare che ha portato in blaugrana Miralem Pjanic per 60 milioni di euro -, Arthur non è mai riuscito a imporsi in maglia bianconera. Dopo due stagioni da comparsa - 22 presenze in campionato nella prima, 20 nella seconda - è infatti iniziata una lunga trafila di prestiti, senza sbocchi definitivi.

Nelle ultime quattro annate, spesso con diritto di riscatto poi non esercitato, Arthur ha infatti indossato le maglie di Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio. Adesso, la Juventus sembra intenzionata a risolvere in via definitiva il legame contrattuale.