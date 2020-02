Atalanta, De Roon: "Lecce gioca bene a calcio. Per noi può essere un vantaggio"

Dal sito ufficiale dell'Atalanta arrivano alcune dichiarazioni di Marten De Roon, centrocampista olandese, in vista del match contro il Lecce: "Abbiamo tanta voglia di giocare contro il Lecce dopo tre vittorie consecutive. Stiamo bene. Loro stanno bene, giocano un bel calcio sia in casa che in trasferta. Questo può essere un vantaggio anche per noi perché potrebbero esserci più spazi rispetto alle gare contro formazioni che si mettono in undici dietro la linea della palla. Dovremo essere pronti per una battaglia. L'andata? Abbiamo sofferto, con loro che hanno creato tanto. Ripeto sono una buona squadra, ma noi vogliamo continuare a rimanere al quarto posto in classifica e per farcela dobbiamo vincere. Il Valencia? Se ci pensiamo perdiamo di sicuro sia contro il Lecce che contro la Lazio. Il campionato rimane il primo obiettivo. Abbiamo vinto bene contro il Valencia, ma dobbiamo rimanere concentrati perché in casa loro se sbagli qualcosa vieni punti e puoi anche perdere tre o quattro a zero".