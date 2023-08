Atalanta, Gasperini non pensa al mercato: Zapata vicino alla Roma, ma in campo dal 1'

Quando il mercato è aperto, capita che le formazioni schierate dagli allenatori risentano di voci più o meno confermate oppure di trattative in dirittura d'arrivo. Una regola che però non vale per tutti e, certamente, non vale per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, in occasione dell'amichevole di questa sera contro la Juventus, schiera Duvan Zapata al centro del suo attacco.

In campo e poi ...in giallorosso?

Una scelta normale pensando alla recente storia nerazzurra, se non fosse che il colombiano pare essere molto vicino alla Roma. Si parla di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, più riscatto da 6-7 milioni al verificarsi di determinate condizioni ovvero il 40% delle presenze. Inoltre, sono previsti dei bonus legati al rendimento del giocatore. La dirigenza bergamasca pare essere disposta a privarsi di Zapata, ma Gasperini intende fare affidamento sulle sue doti realizzative fino all'ultima gara in cui può essere a disposizione (anche se amichevole).