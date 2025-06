Ufficiale Già un altro colpo all'indomani di De Bruyne. Il Napoli annuncia l'acquisto di Marianucci

Dopo Kevin De Bruyne, ecco anche l'altra ufficialità attesa in casa partenopea. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall'Empoli F.C. Il difensore italiano vestirà la maglia azzurra a partire dal prossimo primo luglio", si legge sul sito ufficiale del Napoli in merito all'acquisto del difensore classe 2004 dall'Empoli.

Il comunicato ufficiale dell'Empoli

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con SSC Napoli per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci. A Luca, cresciuto nel vivaio azzurro per arrivare all’esordio in prima squadra e in Serie A, va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera", è invece la nota ufficiale del club toscano per salutare il talentoso centrale cresciuto nel vivaio.