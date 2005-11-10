All'Atalanta manca identità? Zappacosta: "No, la squadra ha capito i concetti di Sarri"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pirotecnico 4-4 col Frosinone. Di seguito le sue dichiarazioni sull'evoluzione tattica portata da mister Sarri e sulle critiche per i lavori ancora in corso: "A quest'Atalanta manca identità? Io credo che la squadra abbia capito i concetti del mister, ma è ovvio che quando si affrontano queste squadre bisogna essere anche più lucidi nella gestione. Ci siamo fatti condizionare dal loro modo di giocare. Un punto di vista che ci penalizza, loro hanno cercato tanti duelli e il fatto che siamo calati fisicamente è stato fatale".

Gli elogi di Zappacosta al Frosinone

È difficile affrontare il Frosinone?

"Loro sono una squadra forte e di qualità. È chiaro che, affrontando certi giocatori, non è mai semplice. Bisogna essere più intelligenti e bravi a difendere più da squadra. Non c'è altra strada".

Il vostro è un problema fisico o mentale?

"Capiamo perfettamente che ci sia delusione da parte dei tifosi. Siamo i primi che vogliamo cambiare le cose: noi dobbiamo capire che quello che stiamo facendo non basta. In alcuni momenti della partita mancano carattere e personalità. La squadra oggi ha dimostrato carattere, però nel secondo tempo serviva quella grinta in più, infatti abbiamo concesso il pallino del gioco".