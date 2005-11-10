Al termine della rocambolesca vittoria per 3-2 dell'Atalanta sul campo del Borac, gara valevole per la quarta giornata della fase a campionato di Conference League e decisa proprio da una sua rete al 93' dopo il doppio svantaggio iniziale e le espulsioni di Pascual e Herrera, Davide Zappacosta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita.

Siete sulla strada giusta e manca davvero poco per diventare una squadra di Sarri come la immaginiamo?

"Ma guarda, quella può essere sicuramente una componente, ma non dipende tutto da quello. Come ho detto, ci stiamo lavorando tanto sulle richieste di compattezza del mister, ma in mezzo al campo bisogna anche essere un pochino più intelligenti e cercare di accorciare maggiormente gli spazi. È ovvio che l'allenatore abbia delle richieste completamente diverse, però questo non deve essere un alibi. Dobbiamo cercare di crescere tutti quanti dal punto di vista delle letture e della personalità, perché siamo un gruppo composto da giocatori forti e tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità per fare quel qualcosina in più anche nelle partite ufficiali la domenica e il giovedì."

Arrivare al novantaduesimo minuto dopo undici partite consecutive, di cui nove da titolare, e avere ancora quella lucidità per quel dribbling e quel tiro fa pensare che tu sia fresco come una rosa. Complimenti per come ti mantieni.

"Grazie, è sempre un piacere. Ovviamente il calcio di oggi va veloce, sono cambiati i ritmi e l'intensità, quindi se non ti tieni bene poi rischi di fare tanta fatica. Cerco sempre di essere un professionista sia in campo che fuori e di mantenermi nel miglior modo possibile. Sono contento quando riesco ad aiutare la squadra e anche di stare bene: spero di continuare così almeno dal punto di vista dell'integrità fisica."