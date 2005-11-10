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Fantacalcio, 5 difensori da svincolare: da Dragusin a Cambiaso

autore
Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:15Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
16.11.2026 08:15Fantacalcio
Fonti preferite
Cinque difensori da svincolare al fantacalcio in vista della ripresa del campionato di Serie A
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Questa settimana ci saranno diverse aste di riparazione al fantacalcio, prima della ripresa del campionato.

Cinque difensori da scambiare al fantacalcio:

DRAGUSIN : il centrale della Fiorentina ha giocato 11 partite su 11 da titolare con una fantamedia e media voto del 5.36. Zero bonus con 2 cartellini gialli e 6 insufficienze in pagella.

ZAPPACOSTA: sono lontani i tempi in cui portava bonus con continuità. L'esterno della dea ha giocato nove partite, sette da titolare ma una fantamedia del 5.50 nonostante un assist all'attivo. Appena tre sufficienze in pagella su nove presenze.

TROILO: titolarissimo nel Parma ma un rendimento decisamente negativo. Fantamedia 5.73 con quattro ammonizioni

DE WINTER: i vari infortuni e la fiducia di Amorim lo hanno reso un titolarissimo del Milan con undici presenze, dieci da titolare. Appena tre sufficienze nelle ultime otto presenze.

CAMBIASO: inizio di stagione da dimenticare per il difensore bianconero con sei presenze, un assist ma una fantamedia di 5.58. Il ritorno di Cabal mina la sua titolarità. Nell'ultima gara giocata ha portato l'assist nella sfida contro il Napoli ma il consiglio è di cercare uno scambio con un giocatore più continuo.

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