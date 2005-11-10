Atalanta, Zappacosta sfida l'Inter: "Giocheremo per vincere, è parte del nostro DNA"
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:23Serie A
autore Simone Lorini
20.11.2026 21:23Serie A
L'esterno ha parlato oggi della sfida contro l'Inter: "Sarà difficile, ma abbiamo tanti stimoli"
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L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta, raggiunto da Sportitalia, ha parlato così della prossima sfida all'Inter, gara che accenderà la domenica di campionato: “La partita contro l’Inter sarà difficile, ma è una di quelle che dà sempre grossi stimoli. Sappiamo tutti che l’Inter è una squadra forte, ma noi giochiamo sempre per vincere. E’ una caratteristica del nostro DNA e faremo di tutto per prendere i tre punti”.
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