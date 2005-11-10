L'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta, raggiunto da Sportitalia, ha parlato così della prossima sfida all'Inter, gara che accenderà la domenica di campionato: “La partita contro l’Inter sarà difficile, ma è una di quelle che dà sempre grossi stimoli. Sappiamo tutti che l’Inter è una squadra forte, ma noi giochiamo sempre per vincere. E’ una caratteristica del nostro DNA e faremo di tutto per prendere i tre punti”.