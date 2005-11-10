Che partita a Banja Luka! L'Atalanta la ribalta con Zappacosta. Palla all'angolino e 2-3
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Andrea Piras
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Oggi alle 22:51Serie A
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26.11.2026 22:51Serie A
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Missione compiuta per l'Atalanta. Crolla il Borac, la squadra di Sarri ne approfitta con Davide Zappacosta che calcia di prima intenzione alle spalle di Jurkas e fa esplodere il settore ospiti occupato dai tantissimi sostenitori nerazzurri.
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