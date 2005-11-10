Ufficiale
Atalanta, mister Juric ha risolto il contratto. Ora potrà firmare un biennale col Monza
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Atalanta BC comunica sui propri canali ufficiali di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Jurić. "La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera", si legge nella nota appena diramata dai nerazzurri.
A Bergamo Juric ha collezionato 11 partite, con 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, prima dell'esonero datato 10 novembre 2025. La media è stata di 1,18 punti a partita.
L’allenatore croato sarà adesso libero di firmare un accordo biennale con il Monza, dove prenderà il posto del dimissionario Paolo Bianco, accasatosi a sua volta al Pisa con l'obiettivo di riportarlo subito in Serie A.
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