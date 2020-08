Atalanta-PSG, Mbappè partirà dalla panchina: il francese ha rifiutato le infiltrazioni

Kylian Mbappé dovrebbe partire al massimo dalla panchina mercoledì contro l'Atalanta, nei quarti di finale di Champions League. Secondo quanto riferiscono media parigini, l'attaccante si è rifiutato di sottoporsi a infiltrazioni antidolorifiche per provare ad essere schierato in campo dal primo minuto: Mbappé era uscito infortunato in lacrime dal campo durante PSG-Saint-Etienne, finale di Coppa di Francia lo scorso 24 luglio, ma Tuchel non potrà averlo a disposizione a tempo pieno.