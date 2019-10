© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggio dell'Atalanta a Bergamo. I nerazzurri ripristinano l'equilibrio grazie al secondo gol stagionale di Josip Ilicic, ben servito in profondità da De Roon e abile nel battere Musso col destro al 21'. Rete convalidata con l'ausilio del VAR dopo essere stata in un primo momento annullata dal signor Maresca per presunto offside dello stesso attaccante sloveno.