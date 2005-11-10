Atalanta, Zappacosta: "Mancata qualità, serve il carattere di sempre"

L'Ajax batte 2-0 l'Atalanta in un match valido per la seconda giornata della fase campionato di Conference League disputato alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con le reti nel finale di Arokodare all'87' e Ouazane al 93'. In classifica i bergamaschi vengono agganciati dai lancieri a quota 3 punti. Tra due settimane, nella terza giornata, la Dea ospiterà i kazaki del Kairat, mentre gli olandesi faranno visita ai danesi del Midtjylland.

Al termine della sfida, il difensore nerazzurro Davide Zappacosta ha espresso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport.

Che tipo di partita è stata dal vostro punto di vista e cosa vi è mancato per ottenere un risultato diverso?

"Sì, è stata una partita che potevamo vincere noi, ma che potevano vincere anche loro. Ci sono state diverse occasioni, soprattutto nelle ripartenze che magari potevamo sfruttare meglio. Ci è mancato un pochino di qualità nella scelta finale, nell'ultimo passaggio e nel tiro. Come ho detto prima, sono cose che bisogna assolutamente migliorare, perché il tempo passa e dobbiamo cercare nel minor tempo possibile di crescere e di dare risposte sul campo."

Qual è la ricetta per ripartire subito dopo una sconfitta del genere?

"Anche in passato abbiamo attraversato momenti simili e ne siamo sempre usciti con il carattere, con il sudore, con la grinta e con la voglia. Ed è esattamente quello che dobbiamo fare adesso."