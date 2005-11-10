Athekame brilla al Lione, il Milan pensa già al ritorno anticipato: contatti con i francesi

Il Milan guarda già al mercato di gennaio e valuta un ritorno anticipato di Zachary Athekame. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il club rossonero sta ragionando sulla possibilità di interrompere con sei mesi di anticipo il prestito secco del terzino al Lione, dove lo svizzero sta trovando continuità e rendimento. Athekame, che nella scorsa stagione aveva faticato a imporsi a Milano, in Francia ha cambiato passo. Con Paulo Fonseca è diventato un punto fermo, trovando spazio con regolarità sia in campionato sia in Europa. Un rendimento che non è passato inosservato a Casa Milan, anche perché la fascia destra continua a rappresentare un settore da rinforzare.

Il Milan pensa al rientro anticipato di Athekame

L’idea sarebbe quindi quella di riportare Athekame al Milan già a gennaio, seguendo un percorso simile a quello già visto in passato con Matteo Gabbia. La formula del trasferimento al Lione rende l’operazione possibile, visto che non sono previsti diritti di riscatto, ma servirebbe comunque l’accordo con il club francese e con ogni probabilità anche un indennizzo.

I contatti, in tal senso, sarebbero già stati avviati. Il motivo è soprattutto tecnico: Ruben Amorim sta utilizzando sulla destra giocatori adattati, mentre Athekame garantirebbe caratteristiche più naturali per quel ruolo. Fin qui lo svizzero ha raccolto minuti, gol e assist, oltre alla convocazione stabile in Nazionale. E già a settembre aveva lasciato aperta la porta a un ritorno: ora il Milan sta valutando se anticiparlo di qualche mese.