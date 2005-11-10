Milan, guarda che Athekame! Valore raddoppiato, in Francia tutti pazzi di lui

La Francia è ai piedi di Zachary Athekame. I principali quotidiani sportivi d'oltralpe hanno dedicato ampio spazio alla straordinaria prestazione del terzino destro svizzero nel 2-1 con cui il Lione ha piegato il Nizza, condita dall'assist d'autore per il raddoppio firmato da Tessmann. Classe 2004, di proprietà del Milan, il giovane sta vivendo una crescita esponenziale da quando Paulo Fonseca gli ha dato fiducia fin dal primo momento.

Un rendimento che sorride anche al club rossonero: il calciatore tornerà alla base con maggiore maturità e un valore di mercato almeno raddoppiato rispetto ai circa 10 milioni di euro concordati da Igli Tare con lo Young Boys.I tifosi del Lione sono letteralmente impazziti per il classe 2004, capace di imporsi fin dal primo giorno per personalità e qualità tecniche. I numeri certificano la sua consacrazione tra i migliori interpreti del ruolo in Ligue 1: in sole 7 presenze, il terzino ha già collezionato due reti e 3 assist.

Sebbene Hakimi del PSG conservi un margine di superiorità complessiva, le statistiche dell'elvetico parlano chiaro e lasciano ben sperare in vista del futuro. In casa Milan si osserva la sua evoluzione con estrema soddisfazione, certi di aver fatto la scelta giusta durante l'ultima sessione estiva di calciomercato. Il prestito sta dando i frutti sperati, valorizzando un talento che si candida a diventare un pilastro della corsia di destra rossonera nella prossima stagione.