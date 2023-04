Attenta Inter, De Zerbi avvisato dall'Arsenal: se parte Arteta è in pole per sostituirlo

Non c'è solo l'Inter su Roberto De Zerbi, ma anche l'Arsenal. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, Edoardo Crnjar, agente del tecnico del Brighton, avrebbe già ricevuto segnali dai Gunners nel caso in cui Arteta dovesse ritenere il suo ciclo concluso all'Emirates. L'italiano sarebbe nettamente in pole per sostituirlo, con il suo attuale club che si è però tutelato con una clausola da 13 milioni di euro, aggredibile per i londinesi. L'Inter non mollerà la presa, ma pare difficile che l'ex Sassuolo possa accettare i nerazzurri, che valutano anche Conte, Thiago Motta e Italiano, aspettando di capire che cosa succederà ad Allegri, Mourinho e Simeone.