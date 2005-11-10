Attenta, Italia: da oggi Caprile ha la doppia cittadinanza. Potrebbe giocare per l'Albania

A sorpresa, da oggi Elia Caprile è un cittadino albanese. Occhio anche alle possibili evoluzioni in chiave nazionale, attorno al portiere del Cagliari, che è già stato convocato con il gruppo azzurro ma non è mai sceso in campo e avrebbe quindi adesso la possibilità di rappresentare l'Albania, come squadra di selezione nazionale.

Il segreto è nella moglie

Ma com'è possibile, che Caprile abbia ottenuto il passaporto da cittadino albanese? Il portiere non ha origini dirette nel paese con l'aquila a due teste nera su sfondo rosso nella propria bandiera, ma è sposato con una donna albanese e questo gli ha permesso di ottenere la doppia cittadinanza.

Rischio beffa per Sherri

E c'è tra l'altro un'ulteriore curiosità nella curiosità, visto che il portiere titolare dell'Albania è attualmente un compagno di squadra di Caprile, il 28enne Alen Sherri, che è il dodicesimo a Cagliari e rischia di diventarlo pure in nazionale.