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Serie A, i migliori 5 portieri dopo 12 giornate: cambia ancora la testa della classificaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 14:15Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 14:15Serie A
Continuano ad avvicendarsi i portieri al primo posto. Mandas prende il posto di Filip Stankovic che perde due posizioni
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Cambia nuovamente il vertice della classifica dei portieri di Serie A per rendimento: Mandas scalza Filip Stankovic che nell'ultimo turno aveva preso il posto di Tornqvist. Guadagna due posizioni Caprile, scende di due Stankovic e di uno Carnesecchi. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Christos Mandas (Lazio) 6.42 (12)
2. Elia Caprile (Cagliari) 6.38 (12)
3. Filip Stankovic (Venezia) 6.38 (12)
4. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.36 (11)
5. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.33 (12)
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