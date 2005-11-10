Cinque vittorie, una sconfitta e il ritorno in Lega B di Nations League. Rolando Maran ha chiuso i primi sei mesi sulla panchina dell'Albania centrando l'obiettivo affidatogli dalla Federazione. Dopo le ultime esperienze nei club italiani, il tecnico trentino ha trovato nella sua prima avventura da commissario tecnico un'occasione di rilancio. Ora guarda alla qualificazione a Euro 2028 e apre alla possibilità di avere a disposizione Elia Caprile, la cui posizione resta però da definire. "La soddisfazione maggiore è la consapevolezza di aver riportato entusiasmo", ha spiegato a La Gazzetta dello Sport. Un bilancio positivo che arriva dopo un avvio difficile: le prime due amichevoli, contro Israele e Lussemburgo, si erano concluse entrambe con una sconfitta per 1-0.

Quindici punti e il ritorno in Lega B

Nominato il 19 maggio 2026 al posto di Sylvinho, Maran ha guidato l'Albania al primo posto del Gruppo C1 con 15 punti, ottenuti attraverso cinque vittorie e una sola sconfitta, contro la Finlandia. Il bilancio comprende 12 reti segnate e tre subite, per una differenza reti di +9.

Bielorussia e Finlandia hanno chiuso alle spalle degli albanesi, entrambe a quota 10, mentre San Marino è rimasto senza punti. Il successo per 2-0 sulla Bielorussia nell'ultima giornata ha completato il percorso e certificato la promozione. Per l'Albania si tratta di un ritorno in Lega B, già raggiunta nel 2020 sotto la guida di Edoardo Reja. Maran ha sottolineato anche i primati della selezione nella competizione: mai l'Albania aveva raccolto tanti punti, segnato così tanto e subito così poco in un'edizione di Nations League. Il lavoro, ha raccontato, è partito dall'atteggiamento: "L'Albania arrivava da un periodo negativo, abbiamo cercato di cambiare la mentalità e di ottenere i risultati chiesti attraverso un atteggiamento che trascinasse non solo i giocatori ma anche i tifosi. Ha funzionato".

Da Catania e Chievo alla nuova occasione in nazionale

Per Maran il risultato interrompe una fase professionale segnata da esperienze meno fortunate. Il suo curriculum conserva però stagioni importanti in Serie A, a partire dall'ottavo posto del Catania nel 2012/13, con il record di 56 punti nella massima serie per il club etneo. Al Chievo, allenato dal 2014 al 2018, ha trovato continuità e raggiunto il nono posto nel 2015/16. Poi sono arrivati il Cagliari, guidato per quasi due stagioni, e le parentesi con Genoa e Pisa. Al Brescia è tornato nel novembre 2023, portando la squadra ai playoff; esonerato nel dicembre 2024, è stato richiamato nel gennaio 2025.

La chiamata dell'Albania gli ha offerto un incarico diverso, per tempi di lavoro e responsabilità. "In Albania la nazionale è la prima squadra di tutti, come fosse un club", ha spiegato. Un legame avvertito anche dopo la vittoria sulla Bielorussia, quando ha radunato i giocatori a centrocampo per condividere con loro la soddisfazione della promozione.

Difesa a tre, Manaj e lo spazio per Shpendi

A Tirana Maran ha cambiato anche la propria organizzazione quotidiana. Lavora in Federazione tra analisi video e programmazione, ma viaggia spesso per seguire i calciatori: oltre il 90% del gruppo gioca all'estero. Nell'intervista ha raccontato di aver visitato quattro Paesi in cinque giorni. Sul campo ha scelto la difesa a tre, con gli esterni coinvolti nella manovra offensiva e due giocatori alle spalle di Rey Manaj. L'attaccante, con un passato anche nell'Inter, è diventato un riferimento del reparto. "Da ct bisogna essere decisi nelle scelte e snelli nelle spiegazioni. I concetti devono essere trasmessi rapidamente e con chiarezza", ha osservato Maran.

La concorrenza in attacco ha limitato lo spazio di Cristian Shpendi, attualmente in testa alla classifica marcatori della Serie B con il Cesena. Il commissario tecnico ne riconosce comunque le qualità: "È bravo e negli allenamenti lo dimostra sempre. Avrà le sue occasioni". Tra i giocatori sui quali conta c'è anche Ernest Muci, trequartista apprezzato per le qualità tecniche.

Caprile, una possibilità che Maran sfrutterebbe volentieri

L'attenzione della Federazione si estende ai calciatori con doppia cittadinanza. Tra questi c'è Elia Caprile, portiere del Cagliari che ha ottenuto quella albanese per ragioni familiari, legate alla nazionalità della compagna. Il passaporto, tuttavia, non comporta automaticamente la possibilità di giocare per l'Albania: resta da chiarire l'idoneità del portiere secondo le regole FIFA. Maran ha precisato che la procedura non è stata completata e che non ha ancora affrontato con Caprile la questione di un'eventuale convocazione. "Se fosse disponibile, sicuramente ci farebbe comodo", ha aggiunto.

Il prossimo obiettivo della nazionale è intanto la qualificazione a Euro 2028. Con la possibilità di incontrare l'Italia nel girone, prospettiva che per Maran avrebbe un significato particolare: "Sarebbe sicuramente una grande emozione e avrebbe un sapore strano".