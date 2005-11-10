Caprile ammette: "L'Albania non ha bussato, se lo farà valuterò. Italia? Sono a quel livello"

Da piccolo dicevano che era grasso, nessuno credeva in lui, oggi Elia Caprile si sta prendendo la propria rivincita, confermandosi tra i migliori portieri della Serie A. L'estremo difensore del Cagliari si è raccontato al Corriere della Sera. Queste le sue parole: "La forza che mi ha sempre alimentato è stata quella di voler zittire chi da piccolo non avrebbe scommesso niente su di me. Ho pensato di smettere tante volte. Qualche allenatore era cattivo: non giocavo perché ero basso e grasso. Mi faceva soffrire e a 15-16 anni persi un po' la strada. La ritrovai grazie a due preparatori dei portieri: Bressan e Squizzi. Mi hanno parlato nel modo giusto e nel momento in cui ne avevo più bisogno, facendomi capire che il calcio è fatto di sacrifici".

Oggi si sente pronto per una big?

"Penso al Cagliari, è la mia Champions. Siamo una squadra con le palle. Può succederci di tutto, ma non andiamo mai k.o. Mister Pisacane ce lo dice sempre: “Nelle difficoltà sempre con la schiena dritta. Il vento e la tempesta prima o poi finiscono”".

Lei ebbe il coraggio di lasciare il Napoli di Conte

"In estate mi disse: “Resta qui e te la giochi con Meret”. Fu schietto, io lo stesso. Lui ha scelto Alex e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo. A gennaio dissi che volevo andarmene: non la prese bene ma capì".

Meritava la Nazionale?

"Credo di essere a quel livello lì, lo sto dimostrando. Ma so che tutto può cambiare e che devo concentrarmi solo su ciò che dipende da me. La Nazionalità albanese? Per le origini di Emily, la mia compagna. Se da questo potrà nascere qualcosa, non lo so. A oggi nessuno della federazione ha bussato alla porta. Se lo farà, valuterò".