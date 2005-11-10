Caprile rivela: "Conte non la prese bene quando dissi di andarmene. Futuro? Penso al Cagliari"

Nella lunga intervista rilasciata da Elia Caprile ai microfoni del Corriere della Sera, il portiere è tornato anche sull'addio al Napoli: "In estate mi disse: “Resta qui e te la giochi con Meret”. Fu schietto, io lo stesso. Lui ha scelto Alex e ha fatto bene perché ha vinto lo scudetto. Ma avevo 23 anni e una gran voglia di giocare. Un bisogno fisico. Senza la partita della domenica, è come se mi mancasse un pezzo. A gennaio dissi che volevo andarmene: non la prese bene ma capì".

Oggi si sente pronto per una big?

"Penso al Cagliari, è la mia Champions. Siamo una squadra con le palle. Può succederci di tutto, ma non andiamo mai k.o. Mister Pisacane ce lo dice sempre: “Nelle difficoltà sempre con la schiena dritta. Il vento e la tempesta prima o poi finiscono”".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni complete.