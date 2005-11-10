Bartesaghi si riprende il Milan: "Tornato dalla Nazionale con voglia. Cisse? Lo chiamo crack"

Ai microfoni di Milan TV, dopo la vittoria per 0-4 ottenuta dai rossoneri sul campo del Salisburgo, ha parlato il difensore Davide Bartesaghi. Queste le sue parole: "Siamo entrati in campo con le idee chiare e penso che questa sia la base per fare una prestazione di livello. Ovviamente c'è sempre da migliorare, ma nei prossimi giorni cercheremo di vedere quello che abbiamo fatto meno bene. Continuiamo così e ci prepariamo per la partita di domenica".

Come si trova con Cisse?

"Sapevo che era un giocatore forte, infatti l'ho sempre chiamato 'crack' anche quando eravamo in Nazionale, e direi che stasera lo ha dimostrato. Sapevo che ci avrebbe dato una mano, ma non mi aspettavo questo impatto; so che è un giocatore forte e continuerà ad aiutarci".

Come sta adesso?

"Mi sento bene, ho avuto anche l'opportunità di andare in Nazionale e avere più minuti, infatti sono tornato con più voglia e più determinazione. Credo che adesso io debba continuare a lavorare per conquistare il posto e tenermelo".