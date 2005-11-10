Il Milan guarda con interesse alla crescita dei propri giovani, protagonisti anche con la maglia dell'Italia Under 21. Tra i talenti che si stanno mettendo in evidenza figurano Davide Bartesaghi e Francesco Camarda, entrambi al centro delle riflessioni del commissario tecnico Silvio Baldini. In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'allenatore azzurro ha parlato delle qualità dei due rossoneri, soffermandosi anche sul percorso di maturazione di Alphadjo Cissé. Parole di grande apprezzamento da parte del ct dell'Under 21 nei confronti di Davide Bartesaghi, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Baldini ne ha sottolineato soprattutto la maturità, la professionalità e la capacità di interpretare diversi ruoli.

"Davide è uno dei migliori giocatori nel ruolo che ho allenato in tanti anni, è bravo, molto professionale, maturo, introverso ma aperto e non è una contraddizione: è per dire che ha in sé un potenziale enorme e me lo dimostra ogni volta che viene con noi. Fossi un allenatore qualsiasi di Serie A lo porterei con me. Per l'Under 21 Bartesaghi è un lusso. Gioca con il cuore, con passione, intelligenza oltre ad avere doti tecniche, fisiche e di corsa di alto livello: può giocare in tutti i ruoli della fascia, per me se parte a 50 metri dalla porta può esprimersi al meglio".

Baldini su Camarda: "Lo vedo in pianta stabile in Nazionale"

Nel corso dell'intervista, Baldini ha parlato anche di

Francesco Camarda

, altro giovane cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il commissario tecnico ha evidenziato la possibilità che l'attaccante possa diventare uno dei riferimenti offensivi della Nazionale maggiore. "Per me sì. Li vedo in pianta stabile in Nazionale A, chiaro che devono dimostrarlo e guadagnarselo sul campo. Ma hanno tutte le caratteristiche per farlo. Alpha l'ho trovato più preparato anche nelle scelte di gioco, bravo Amorim a valorizzarlo".

Baldini: "Cissé deve ringraziare il Milan, gli ha creduto"

Spazio infine al percorso di Alphadjo Cissé, cresciuto dal punto di vista tecnico e caratteriale rispetto alla precedente esperienza in Nazionale. Baldini ha sottolineato il contributo del Milan nella valorizzazione del giovane calciatore. "Rispetto a un anno fa ho trovato un altro ragazzo, più maturo e preparato, con un'autostima più spiccata, psicologicamente cambiato, più forte. Deve ringraziare il Milan che lo ha preso dal Catanzaro in Serie B, gli ha creduto e gli ha fatto spazio, facendolo poi giocare con continuità. Se poi viene in Nazionale e fa bene, tanto meglio".