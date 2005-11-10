Milan, Bartesaghi: "Cerco sempre di farmi trovare pronto. Under 21? Ringrazio Baldini"
l terzino rossonero prima della sfida con il Frosinone: “Sto bene fisicamente, la sosta con l'Under 21 mi ha fatto bene”
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Davide Bartesaghi, titolare come terzino sinistro nel Milan che sfiderà a breve il Frosinone, ha parlato a Dazn prima della partita: “A prescindere dai momenti, cerco sempre di farmi trovare pronto, e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo. Credo lo stesso valga anche per i miei compagni, dobbiamo continuare su questa strada”.
La sosta con l'Under 21 ti ha caricato?
“Sì, sto bene fisicamente. Ho giocato tanto, ho giocato due partite e ringrazio Baldini per le belle parole. Ma dietro di lui c’è uno staff meraviglioso che ci trasmette serenità e ci fa divertire in campo. Credo che si sia visto in campo”.
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